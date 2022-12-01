الامارات | فوز تونس على فرنسا باطل.. "فيفا" قد يحرم "نسور قرطاج" من الانتصار التاريخي (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام فرنسية عن مفاجأة قد تحرم منتخب تونس من الفوز التاريخي على فرنسا بهدف دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم.



وذكرت شبكة "راديو مونت كارلو" قرار حكم المباراة النيوزلندي ماتيو كونغر بالاستعانة بتقنية الفيديو يعد باطلاً وفقاً للمادة رقم 10 من لائحة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، التي تبطل قرار إلغاء هدف أنطوان غريزمان.



وأشارت إلى أن هذه المادة تمنع لجوء حكم المباراة لتقنية الفيديو حال استئناف المباراة بعد توقفها باستثناء حالات معينة، مثل الخطأ في تحديد الهوية أو حدوث سلوك غير لائق مثل العنف والبصق والعض أو الألفاظ النابية وغيرها من التصرفات الخارجة عن النص.



وبينت أن الحكم استأنف المباراة بقيام منتخب تونس بلعب ركلة البداية قبل أن يعلن نهاية اللقاء، لافتة إلى أن هذه اللقطة لم يتم بثها خلال النقل التلفزيوني للمباراة.