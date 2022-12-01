الامارات | مشجع عربي يبيع مجوهرات أمه ليحضر كأس العالم في قطر (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقدم مشجع عربي على بيع مجوهرات أمه للسفر إلى قطر وحضور مباريات كأس العالم 2022، في وقت سلطت وسائل لإعلام الأضواء عليه بعدما شوهد بسوق واقف في الدوحة حاملاً يافطة عريضة يعتذر فيها من والدته.

والتقطت الكاميرات الشاب العربي رافعاً يافطة اعتذار كتب عليها: "أمي الغالية، أنا آسف، حينما أعود سأشرح لكي لماذا بعت مجوهراتك، إنه كأس العالم".

ونقلت قناة الدوري والكاس القطرية عن المشجع قوله: "أشكر دولة قطر على الاستضافة والبطولة، والوالدة إن شاء الله مسامحة، وسأعوضها بعد عودتي لها".

وتباينت ردود الفعل على المشجع بين منتقد لتصرفه مستائين من فعلته، فيما ذهب آخرون لاعتبار ما قام به أحد طرائف المونديال.