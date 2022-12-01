شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي تشكيل الزمالك المتوقع في مواجهة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي في السابعة مساء اليوم الخميس، علي ستاد برج العرب، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بنفس التشكيل الذي خاض به مواجهة المصري في كأس مصر، باستثناء الاعتماد علي محمد صبحي بدلًا من محمد عواد، ليصبح التشكيل المتوقع كالتالي..

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - عمر جابر

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار"

خط الهجوم : يوسف أوباما.

وكانت قائمة الزمالك التي أعلن عنها فيريرا تضم كلا من..

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصفى الزناري - حمزة المثلوثي - محمد طارق - عبد الله جمعة - حاتم سكر

خط الوسط: عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - محمد أشرف " روقا" - إمام عاشور - محمد خضري - يوسف إبراهيم " اوباما" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" .

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.