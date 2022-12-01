شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل يقترب من إدارة مباراة الأهلى وطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الحكم الدولى محمد عادل من إدارة مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى الدورى المصرى، غدا الجمعة، على أن تعلن لجنة الحكام القرار مساء اليوم.

يختتم الأهلى تدريباته، اليوم الخميس، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على استاد مختار التتش ثم يعلن كولر قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق.

ويستعيد فريق الأهلى جهود لاعبه طاهر محمد طاهر فى مباراة طلائع الجيش بعد انتهاء الإيقاف، وغاب طاهر محمد طاهر عن مواجهة الأهلى مع الداخلية الأخيرة بالدورى، تنفيذاً لعقوبة إيقافه المقدرة بمباراتين بعد تعرضه للطرد في مباراة الإسماعيلى بالدورى.

فيما يفقد المارد الأحمر جهود التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق بسبب تواجده مع منتخب بلاده المشارك فى كأس العالم المقام حالياً بقطر حتى 18 ديسمبر الجارى، وكذلك محمود كهربا للإيقاف وعمار حمدى وأيمن أشرف للإصابة.