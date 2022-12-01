شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. أحمد عيد عبد الملك موهوب داعب الألقاب والأميرة الأفريقية استعصت عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "عيد ولعها" بهذه العبارة التى انتشرت فى الوسط الرياضى المصرى والعربى لخص المعلق التونسى الشهير عصام الشوالى، خلال مباراة مصر والبرازيل بكأس القارات، مسيرة أحمد عبد الملك مع الكرة، لأنه اللاعب الذى يشعل النار فى أى مباراة ويحولها من مواجهة مملة إلى مباراة مثيرة، ربما لأن عيد شخص لا يحب الخسارة ولا يشبع من الانتصارات، وترتسم على وجهه ملامح الغيرة الكروية ويظهر كأنه ثائر على كل شىء فى الملعب.

تذوق أحمد عيد عبد الملك كل الألقاب الممكنة مع المنتخب والزمالك وصنع مجد حرس الحدود، ولم يستعص عليه سوى الأميرة الأفريقية، والتى لم يكسبها اللاعب طوال مسيرته الكروية.

أحمد عيد شارك مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس القارات التى أقيمت بجنوب أفريقيا خلال 2009، ونجح فى الفوز مع منتخب مصر ببطولة الأمم الأفريقية عام 2010 والتى اقيمت بأنجولا، ووصل عدد مباريات أحمد عيد الدولية الى 53 مباراة سجل فيهم 10 أهداف.

بعد ما يقرب من عشر سنوات فى صفوف فريق الحرس انتقل أحمد عيد لصفوف الزمالك، ونجح معه فى الفوز بالدورى العام موسم 2015/2014، كما نجح معه فى الفوز ببطولة كأس مصر لموسمين متتاليين موسمى 2013/2012، 2014/2013.

خاض أحمد عيد تجربة احترافية قصيرة مع فريق الأهلى الليبى وقدم معهم مردودا طيبا خاصة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، وبعد عودة أحمد عيد لمصر انضم لطلائع الجيش لمدة موسمين قبل أن يقرر الانتقال لصفوف المصرى ومنها لوادى دجلة ثم أخيراً الجونة.

وفى 19 يونيو 2019 أعلن أحمد عيد عبد الملك الاعتزال وتولى تدريب جولدى قائلا "قررت الاعتزال بعد مسيرة عطاء مع أندية الزمالك، وغزل المحلة، وأسوان، وحرس الحدود، وأهلى بنى غازى، وطلائع الجيش، والمصرى، ووادى دجلة، والجونة".

عبد الملك حقق 4 بطولات لكأس مصر، ولقبًا للدورى المصري، ولقبًا لكأس السوبر المصري، وبطولتين كأس أمم أفريقيا، والبطولة العربية، وكأس العالم العسكري، كما أحرز 136 هدفًا فى مسيرته بواقع 89 هدفًا بالدورى المصري، و13 هدفًا بكأس مصر، و19 هدفًا أفريقيًا، وهدفًا بالبطولة العربية، و4 أهداف بالدورى الليبي، و10 أهداف مع منتخب مصر، فى 75 مباراة دولية.

وأوضح أنه صاحب أسرع هدف فى تاريخ البطولات الأفريقية بعد 10 ثوانٍ، وأول لاعب فى تاريخ الدورى المصرى يسجل فى 17 موسمًا متتاليًا، موجها الشكر للجماهير المصرية التى ساندته.