شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينعى مايا ثابت لاعبة ناشئات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، وأعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية والإدارية، ببالغ الحزن والأسى، مايا أحمد ثابت، لاعبة فريق ناشئات 16 سنة للكرة الطائرة التى وافتها المنية اليوم.. داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وتوفت، صباح اليوم، مايا ثابت لاعبة فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى تحت 16 سنة وسط حزن شديد خيم على أسرة اللعبة.

وقدم عدد من اللاعبين الحاليين والقدامى التعازى عبر السوشيال ميديا فى وفاة اللاعبة وهى ابنة مدرب الطائرة أحمد ثابت.

وأكدت مصادر قريبة من اللاعبة أن الوفاة كانت طبيعية وأنها لم تعانى من أى أمراض أو مشاكل صحية.