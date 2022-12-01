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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى قبل مباريات الجولة الخامسة اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستكمل، اليوم الخميس، منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الأسبوع الخامس من البطولة.
الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.
ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر، حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة.
جدول ترتيب الدورى المصرى:
ترتيب جدول الدوري المصري
غزل المحلة المركز الأول (10 نقاط)
الأهلى المركز الثانى (9 نقاط)
الاتحاد السكندرى المركز الثالث (9 نقاط)
مواعيد مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز
الخميس 1 ديسمبر
أسوان & فاركو ..2.45 ظهراً
الداخلية & فيوتشر..2.45 ظهراً
الزمالك & المصرى..7 مساء
الجمعة 2 ديسمبر
الاسماعيلى & سموحة..2.45 ظهراً
المقاولون & سيراميكا..2.45 ظهراً
الأهلى & طلائع الجيش..7 مساء
القناة الناقلة لمباريات الدوري المصرىتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.