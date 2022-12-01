شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى قبل مباريات الجولة الخامسة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل، اليوم الخميس، منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الأسبوع الخامس من البطولة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر، حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة.

جدول ترتيب الدورى المصرى:

غزل المحلة المركز الأول (10 نقاط)

الأهلى المركز الثانى (9 نقاط)

الاتحاد السكندرى المركز الثالث (9 نقاط)

مواعيد مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز

الخميس 1 ديسمبر

أسوان & فاركو ..2.45 ظهراً

الداخلية & فيوتشر..2.45 ظهراً

الزمالك & المصرى..7 مساء

الجمعة 2 ديسمبر

الاسماعيلى & سموحة..2.45 ظهراً

المقاولون & سيراميكا..2.45 ظهراً

الأهلى & طلائع الجيش..7 مساء





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