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جدول ترتيب الدورى المصرى قبل مباريات الجولة الخامسة اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تستكمل، اليوم الخميس، منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الأسبوع الخامس من البطولة.

 

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

 

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر، حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة.

 

جدول ترتيب الدورى المصرى:

 


ترتيب جدول

 

غزل المحلة المركز الأول (10 نقاط)

 

الأهلى المركز الثانى (9 نقاط)

 

الاتحاد السكندرى المركز الثالث (9 نقاط)

 

 

مواعيد مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز 

 

الخميس 1 ديسمبر 

أسوان & فاركو ..2.45 ظهراً 

الداخلية & فيوتشر..2.45 ظهراً

الزمالك & المصرى..7 مساء

 

الجمعة 2 ديسمبر 

الاسماعيلى & سموحة..2.45 ظهراً

المقاولون & سيراميكا..2.45 ظهراً 

الأهلى & طلائع الجيش..7 مساء


القناة الناقلة لمباريات الدوري المصرىتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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