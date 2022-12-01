شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مباريات فى الجولة الـ8 بدورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل، اليوم، مباريات الجولة الثامنة لمسابقة دورى القسم الثانى بإقامة 6 مباريات غاية فى القوة والندية بخوض جولات المجموعة الأولى "الصعيد" بالإضافة للقاء المصرية للاتصالات والترسانة من المجموعة الثانية، والتي تعد أقوى مباريات الجولة الثانية، التي تضم أندية القاهرة والقناة، حيث يحتل أصحاب الأرض المركز الثانى برصيد 15 نقطة، ويأتي من بعده الترسانة بنفس الرصيد من النقاط ولكن فارق الأهداف يأتي لأصحاب المصرية للاتصالات.

المجموعة الأولى

تقام فى المجموعة الأولى 5 مواجهات وهى تليفونات بنى سويف مع المنيا ، كما يستضيف الجونة نظيره أسمنت أسيوط ، في الوقت الذى يلتقى فيه النصر للتعدين مع المدينة المنورة وشبان قنا مع الألومنيوم ، وبترول أسيوط مع لافيينا ، ومركز شباب طامية مع ديروط.

وتستكمل باقى مباريات الأسبوع غدا الجمعة بمباراتين حيث يلتقى ملوى مع كيما أسوان، والفيوم ومصر المقاصة.