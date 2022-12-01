الامارات | كيروش يعيد سيناريو منتخب مصر.. يرحل عن إيران برسالة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعاد المدرب البرتغالي كارلوس كيروش سيناريو رحيله عن منتخب مصر واهتمامه بمواقع التواصل الاجتماعي في التواصل مع الجمهور، وذلك بإعلانه الرحيل عن منتخب إيران عن طريق نشره رساله على حسابه في "إنستغرام".



وذكر كيروش في رسالة على حسابه الشخصي على "إنستغرام" أن الوقت الذي قضاه مع إيران قد انتهى بعد أن أرسل رسالة وداعاً عاطفية للفريق.



ونصت الرسالة على أنه: "لا يوجد شيء غير أخلاقي عندما لا تحقق أحلامك".



وتابع: "أنا فخور بكم ومرة أخرى كنتم رائعين داخل وخارج الملعب".



وختم رسالته قائلا: كان شرفا وامتيازا أن أكون جزءا من عائلة كرة القدم هذه، أعتقد أنكم تستحقون الاحترام الكامل، وتقديم المصداقية لبلدكم وداعمي كرة القدم".