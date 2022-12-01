الامارات | شاهد.. إبداع مشجعات منتخب السعودية في مونديال قطر 2022 (صور)

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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إبداع مشجعات منتخب السعودية في مونديال قطر 2022 (صور) والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة السعودية مع المكسيك حضوراً جماهيرياً كبيراً، في ختام مباريات المجموعة الثالثة لدور المجموعات في كأس العالم 2022.
وتم تصنيف جمهور الفريقين بأنهما الأكبر والأكثر حضوراً في مدرجات ملاعب المونديال، والأكثر انتشاراً في شوارع العاصمة القطرية الدوحة.
وتميزت مدرجات منتخب السعودية بحضور عدد كبير من المشجعات إذ تألقن في تشجيع "الأخضر" ومساندة الفريق خلال مباريات دور المجموعات.
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