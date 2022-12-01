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الامارات | شاهد.. إبداع مشجعات منتخب السعودية في مونديال قطر 2022 (صور)

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دبي- الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة السعودية مع المكسيك حضوراً جماهيرياً كبيراً، في ختام مباريات المجموعة الثالثة لدور المجموعات في كأس العالم 2022.


وتم تصنيف جمهور الفريقين بأنهما الأكبر والأكثر حضوراً في مدرجات ملاعب المونديال، والأكثر انتشاراً في شوارع العاصمة القطرية الدوحة.


وتميزت مدرجات منتخب السعودية بحضور عدد كبير من المشجعات إذ تألقن في تشجيع "الأخضر" ومساندة الفريق خلال مباريات دور المجموعات.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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