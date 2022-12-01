الامارات | مواجهات نارية للمغرب وألمانيا وإسبانيا.. موعد المباريات وحسابات التأهل لدور الـ16

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض منتخب المغرب اليوم مهمة صعبة وتاريخية أمام منتخب كندا من أجل تحقيق حلم عربي جديد بالصعود إلى دور الـ16 والفرصة سانحة أمامه وهو يقابل منتخب ودع البطولة رسمياً وهو المنتخب الكندي، ويسعى المنتخب إلى الصعود لدور الـ16 وتحقيق إعادة سيناريو مونديال 1986.

وسيتأهل المغرب في الحالات الثلاث الفوز والتعادل وحتى الخسارة إذا خسرت بلجيكا أو إذا خسرت كرواتيا وكان فارق الأهداف بينهما في مصلحته، وإذا تعادلت بلجيكا وكان فارق الأهداف بينهما في مصلحته.

ويأمل «أسود الأطلس» أن يحسم التأهل اليوم وللمرة الثانية في تاريخه، ويكرر سيناريو مونديال 1986، عندما بات أول منتخب عربي وإفريقي يتخطى الدور الأول، قبل أن يخسر بصعوبة أمام ألمانيا الغربية بهدف قاتل في الدقيقة 89 سجله لوثار ماتيوس من ركلة حرة من خارج المنطقة، مستغلاً خطأً فادحاً للجدار البشري.

وتحتاج ألمانيا إلى أن تفوز إسبانيا على اليابان، وأن يتغلب «المانشافت» على كوستاريكا، وذلك حتى يتأهل العملاقان الأوروبيان معاً.

كما أن فوزها تزامناً مع تعادل أو فوز اليابان يفرض اللجوء إلى فارق الأهداف ثم بقية المعايير. في المقابل، تحتاج إسبانيا الى نقطة التعادل في أول مواجهة لها مع اليابان في كأس العالم من أجل حسم تأهلها، في حين لا بديل لألمانيا عن الفوز على كوستاريكا من أجل التأهل تزامناً مع فوز إسبانيا على اليابان بهدف تجنّب اللجوء إلى فارق الأهداف وبقية المعايير.

مباريات اليوم بتوقيت الإمارات

كندا – المغرب (19:00)

كرواتيا – بلجيكا (19:00)

كوستاركيا – ألمانيا (23:00)

اليابان – أسبانيا (23:00)

احتمالات تأهل المغرب إلى دور الـ 16

الفوز أو التعادل مع كندا

الخسارة بشرط هزيمة بلجيكا

الخسارة وفوز بلجيكا وتفوقها في فارق الأهداف على كرواتيا

الخسارة وتفوقها بفارق الأهداف على بلجيكا في حال تعادلت مع كرواتيا

ترتيب المجموعات

المجموعة الخامسة

إسبانيا 4

اليابان 3

كوستاريكا 3

ألمانيا 1

المجموعة السادسة

كرواتيا 4

المغرب 4

بلجيكا 3

كندا 0