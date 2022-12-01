شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب إيهاب جلال أمام الزمالك قبل موقعة الدورى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى المصرى، تحدياً جديداً عندما يلتقى مع الزمالك فى اللقاء الذى يجمع الفريقين فى السابعة مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز.

وسبق والتقى إيهاب جلال بنادى الزمالك فى 16 مباراة سابقة خلال قيادته لـ6 فرق مختلفة وهى: بيراميدز، المصرى، الإسماعيلى، كهرباء الإسماعيلية، مصر المقاصة وتليفونات بنى سويف.

ونجح إيهاب جلال، خلال الـ16 مواجهة، فى حصد 4 انتصارات وخسر 10 مباريات وتعادل مرتين، وسجلت فرق إيهاب جلال 15 هدفاً فى شباك الزمالك، بينما استقبلت شباكها 26 هدفاً آخر.

وجاءت مواجهات إيهاب جلال أمام الزمالك كالتالى:

مع بيراميدز موسم 2022

ـ خسر 3/2

مع الإسماعيلي موسم 2021

ـ خسر 2/0

ـ خسر 1/0

مع مصر المقاصة

في موسم 2020

ـ خسر 4/1

ـ خسر 1/0

فى موسم 2017

ـ فاز 2/0

ـ فاز 1/0

فى موسم 2016

ـ خسر 3/1

ـ تعادل 2/2

فى موسم 2015

فاز 2/1

خسر 3/1

مع المصرى موسم 2019

ـ فاز 2/1

مع تليفونات بني سويف موسم 2014

ـ خسر 2/1

ـ تعادل 0/0

مع كهرباء الإسماعيلى فى موسم 2007

ـ خسر 3/0

والتقى الزمالك والمصرى منذ أيام قليلة بربع نهائى بطولة كأس مصر وحقق الفارس الأبيض فوزاً بهدف دون رد سجله نيمار ليضرب موعداً مع بيراميدز فى نصف نهائي البطولة.