شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أهلاوية يغيبون عن موقعة طلائع الجيش.. وحسم مصير 3 لاعبين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب ثلاثة لاعبين عن قائمة الأهلى فى مباراته ضد طلائع الجيش غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى بداعى الإصابة.

وتأكد غياب الثلاثى محمود متولى وأيمن أشرف وعمار حمدى عن مباراة الأهلى ضد طلائع الجيش للإصابة وعدم الجاهزية، بينما سيتم حسم موقف كل من حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم ومحمد أشرف ومحمد فخري من دخول قائمة مباراة الغد في المران الختامي للفريق الأحمر مساء اليوم الخميس.

ويستعد النادي الأهلي لحسم أكثر من صفقة هجومية لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، حيث شهدت الأيام الماضية اتصالات ومحاولات من مسئولى القلعة الحمراء لإنهاء أكثر من صفقة.

وتتصدر تدعيمات مركزى الهجوم والجناح قائمة أولويات المارد الأحمر فى ميركاتو الشتاء بناءً على رؤية الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر، الذي أوصى بضم مهاجم ذى مواصفات خاصة بجانب جناح يُجيد اللعب في الجبهتين اليُمنى واليُسرى، وإن كانت اليُمنى لها الأولوية ويحاول الأهلي تلبية مطالب الجهاز الفني بضم صفقتين على أقل تقدير في يناير وتتجه النية لإبرامهما من الخارج أو إحداهما على الأقل وهو ما يتم مناقشته حالياً.

وتلقى الأهلي الكثير من السير الذاتية لأكثر من لاعب أجنبي ينشط في أوربا وأسيا من أجل التعاقد معه ويتم التفاوض حالياً لحسم هذا الملف سريعاً، لاسيما أن الجميع في النادي يرغب في دعم الفريق لمواصلة الانتصارات المحلية والأفريقية، خاصة أن الفريق سيخوض في فبراير المقبل منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا الذي تأهل له على حساب إتحاد المنستيري التونسي في دور الـ32 للبطولة القارية.