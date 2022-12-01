شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه المغرب وزامبيا فى البطولة الأفريقية للسلة 3x3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى، اليوم، منتخب ناشئى كرة السلة تحت 17 سنة، مع نظيره المغربى فى منافسات البطولة الأفريقية 3x3، والتى تقام فى التفرة من 1 إلى 4 ديسمبر الجارى، بينما يلتقى منتخب الناشئات تحت 17 سنة مع نظيره زامبيا فى منافسات نفس الجولة.

وأسفرت القرعة على مستوى الرجال عن وقوع مصر بجانب بتسوانا ومدغشقر ورواندا، بينما جاء منتخب السيدات بجانب تونس و رواندا ومدغشقر.

وعلى مستوى الناشئين فجاءت مصر بجانب الجزائر والمغرب وزامبيا ، بينما منتخب الناشئات مع الجزائر وكينيا و زامبيا.

ومن المقرر أن تقام منافسات الناشئين والناشئات تحت 17 عاما يومى 1 و2 ديسمبر، بينما تقام منافسات الكبار "الرجال والسيدات" يومى 3 و4 من نفس الشهر وبنفس الصالة.