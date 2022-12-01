شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة أفريقيا للدراجات للشباب فى أسوان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم الخميس، بطولة أفريقيا لدراجات الطريق للشباب (طواف النيل الدولى)، والتى تستضيفها مدينة أسوان خلال الفترة من 1 حتى 5 ديسمبر بمشاركة 6 دول.

وتشهد منافسات البطولة مشاركة دول كل من بوروندي والجزائر وأوغندا وكينيا وإثيوبيا بجانب مصر التي تشارك بفريقين بالبطولة وهما منتخب الشباب والمنتخب الثاني للشباب ب، وتصل المسافة الإجمالية للسابقات في البطولة إلى 112 كيلو مترا مقسمة على 4 مراحل.

وعقدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة مساء أمس الاجتماع الفني للبطولة والذي شهد حضور ممثلي بعثات المنتخبات المشاركة في البطولة، وتم خلال الاجتماع شرح التعليمات الفنية الخاصة بالبطولة للاعبين والأجهزة الفنية للمنتخبات المشاركة وذلك بحضور الحكام الذين سيتولون الإشراف على منافسات البطولة، وبحضور مندوب الاتحاد الدولي للدراجات.

وأكد الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات والنائب الأول للاتحاد الدولي أن الاستعدادات الخاصة باستضافة البطولة تمت على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن استضافة مصر لطواف النيل الدولي للدراجات لأول مرة هو تنفيذا لفكرة كان يحلم بها لتجميع الشباب في منافسة قوية وشريفة، متوقعا أن تزداد مشاركات طواف النيل الدولى فى دورته الثانية المقبلة لأكثر من 20 دولة من دول حول النيل.

وأوضح عزام أن مصر جديرة بالتنظيم الرائع في امتداد للنجاحات التي حققتها مصر في الفترة الأخيرة باستضافة العديد من بطولات الدراجات القارية والدولية بجانب العديد من الأحداث الرياضية الكبرى.

وأضاف عزام أن البطولة تشهد مشاركة مجموعة مميزة من المنتخبات الأفريقية التي تضم في صفوفها عددا من اللاعبين الواعدين في رياضة الدراجات على المستوى القاري، متوقعًا أن تشهد البطولة منافسات قوية في جميع السباقات في ظل الطفرة الكبيرة التي شهدتها اللعبة على مستوى دول القارة السمراء.