الامارات | ليفاندوفسكي مستمتع بالهزيمة الجميلة من الأرجنتين.. رأيه في مواجهة فرنسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى نجم منتخب بولندا روبرت ليفاندوفسكي، سعادته بالخسارة أمام الأرجنتين بهدفين دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم 2022.



وقال مهاجم برشلونة لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنه: "هذه الخسارة جميلة لأننا تأهلنا في النهاية إلى دور الـ 16".



وأضاف: "كنا نعلم أننا نلعب ضد الأرجنتين وأنها مباراة صعبة، وكان علينا أن نقاتل منذ البداية وننافس لكننا خسرنا".



وتابع: "هدف الأرجنتين الأول جاء بسرعة بعد استراحة بين الشوطين، ثم بدأوا اللعب بسهولة شديدة، لديهم لاعبون جيدون للغاية، وفي النهاية يمكننا أن نكون سعداء لأننا تأهلنا للدور المقبل".



وواصل: "بالنسبة لي العمل في الدفاع يمثل تحديا، ونحن سعداء رغم الخسارة، لأن الأرجنتين لعبوا بشكل أفضل وهم المرشح الأول للفوز بكأس العالم".



أما بالنسبة إلى رأيه حول مواجهة فرنسا في ثمن النهائي، قال: "مواجهة فرنسا في دور الـ 16 تحد كبير لنا، ندرك قوة لاعبيهم، ويجب أن نقاتل ونبذل قصارى جهدنا، ونعلم أنهم حامل اللقب، ويجب أن نلعب بشكل أفضل من المستوى الذي قدمناه أمام الأرجنتين".