الامارات | حارس بولندا سيدفع 100 يورو إلى ميسي.. وسبب عدم احتفاله بالتصدي لركلة الجزاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف حارس مرمى بولندا فويتشيك تشيزني عن أنه سيدفع 100 يورو للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء للأخير في مباراة المنتخبين في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم 2022.

وقال تشيزني عقب المباراة في تصريحات صحافية إنه عندما توجه الحكم للتأكد من ركلة الجزاء عبر تقنية الفيديو تحدث إلى ميسي وتحديته بأن الحكم لن يحتسب ركلة جزاء، وإذا احتسبها مستعد أن أدفع له 100 يورو.

وأوضح مازحاً: "سأدفع 100 يورو لميسي رغم أنني تصديت لركلة الجزاء".

وأضاف: "لا أعرف إذا كان هذا النوع من التحديات مسموح به في كأس العالم ولكن بالتأكيد لن أدفع 100 يورو للنجم الأرجنتيني الذي بدوره لن يكون مهتماً بالحصول على هذا المبلغ".

وختم حارس بولندا تصريحاته بتفسيره عدم احتفاله عقب تصديه لركلة الجزاء، وقال: "نعم كان شعورا رائعا، لكنني التزمت الهدوء وعدم الاحتفال، لأنني لم أكن متأكدا أن هذه الركلة ستساعدنا على التأهل".