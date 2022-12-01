شكرا لقرائتكم خبر عن 123 مباراة جمعت الزمالك والمصرى قبل موقعة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء المهم، الذى يجمع الزمالك والمصرى البورسعيدى ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز على استاد برج العرب بالإسكندرية.

والتقى الزمالك مع المصرى فى 123 مباراة سابقة، حقق الفارس الأبيض الفوز فى 74 لقاء وفاز المصرى فى 20 مباراة وحسم التعادل نتيجة 29 مباراة، وسجل الزمالك 198 هدفا فى شباك أبناء بورسعيد فيما استقبلت شباكه 88.





المواجهة الأولى والأخيرة بين الزمالك والمصرىأول مباراة جمعت الزمالك مع المصرى انتهت بفوز الفارس الأبيض بخمسة أهداف مقابل هدف، فيما انتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بفوز الزمالك بهدف دون رد فى كأس مصر.

أكبر فوز للزمالك على المصرى 6-0 فيما يعد أكبر فوز للمصرى على الزمالك 4-1، ويعد حمادة إمام وعلى خليل هدافو الزمالك في شباك المصرى برصيد 11 هدفا، بينما يعد عبد الواحد السيد أكثر لاعبى الفريقين مشاركة بتاريخ مواجهاتهما برصيد 18 مباراة.