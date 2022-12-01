شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصرف مكافأة الإجادة للاعبى المنتخب قبل مباراتى مالاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو اتحاد الكرة على صرف مكافأة الإجادة للاعبى المنتخب الوطنى الأول الخاصة بالفوز على بلجيكا وديا 2 /1، قبل مباراتى مالاوى فى مارس المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد قرر تأجيل النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا، المقرر إقامتها فى كوت ديفوار، فى يناير من عام 2024، بدلا من صيف 2023، بسبب هطول أمطار غزيرة في نفس توقيت إقامة البطولة.

ويواجه منتخبنا الوطنى المصرى نظيره مالاوى فى مباراتين، خلال الفترة من 20 حتى 28 مارس 2023، على أن تقام مباريات الجولة الخامسة فى الفترة من 12 حتى 20 يونيو من نفس العام، وأخيرا الجولة السادسة فى الفترة من 4 حتى 12 من شهر سبتمبر.

ويحتل منتخب مصر المركز الرابع فى المجموعة الرابعة فى تصفيات أمم أفريقيا، بعد خوضه مباراتين، فاز فى الأولى على منتخب غينيا 1 - 0 وخسر أمام إثيوبيا 2 - 0.