شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتدرب اليوم على مجموعتين بفرمان جاريدو استعدادا لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى، بقيادة الإسبانى خوان جاريدو، إقامة تدريب الفريق اليوم الخميس على مجموعتين ضمن برنامجه الإعدادى لمواجهة سموحة المقبلة فى إطار منافسات الدورى العام.

ويرغب جاريدو فى التركيز على العناصر الأساسية التى ستنضم إلى قائمته النهائية لملاقاة النادى السكندرى غدا الجمعة فى تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا على ملعبه بالإسماعيلية فى خامس جولات المسابقة المحلية.

ودخل الإسماعيلى معسكرا مغلقا مساء أمس بمقر النادى حرصا من الجهاز الفنى للدراويش لفرض السيطرة والانضباط على لاعبيه بالإضافة إلى عقد جلسات نظرية وتحفيزية سعيًا لإستعادة الانتصارات بمسابقة الدورى.

جدير بالذكر أن على أبو جريشة أسطورة الإسماعيلى ومنتخب مصر حرص على الاجتماع بلاعبى الدراويش على هامش مران الفريق الأساسى أمس، وذلك بعد احتفال جميع أعضاء الفريق بعيد ميلاد الهر الـ75 عامًا.