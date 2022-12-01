شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى قبل مباريات الجولة الخامسة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل، اليوم الخميس، منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الأسبوع الخامس من البطولة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر حيث صعد الرباعى الاهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائي البطولة.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى أبطال أفريقيا، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصري موسم 2021-2022.





جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى

أحمد الشيخ (غزل المحلة) 3 أهداف

رفيق كابو (إنبى) 3 أهداف

كريم فؤاد (الأهلى) هدفان

خالد قمر (الطلائع) هدفان

مصطفى فتحى (بيراميدز) هدفان

مواعيد مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز

الخميس 1 ديسمبر

أسوان & فاركو ..2.45 ظهراً

الداخلية & فيوتشر..2.45 ظهراً

الزمالك & المصرى..7 مساء

الجمعة 2 ديسمبر

الاسماعيلى & سموحة..2.45 ظهراً

المقاولون & سيراميكا..2.45 ظهراً

الاهلى & طلائع الجيش..7 مساء





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