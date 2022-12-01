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قصة صور.. صالح جمعة عينه على استعادة النجومية فى قلعة الدراويش

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القاهرة - سامية سيد - يسعى صالح جمعة صانع ألعاب النادى الإسماعيلى إلى إستعادة نجوميته مجددا عبر بوابة قلعة الدراويش فى ظل التطوير الملحوظ فى أداؤه و ظهوره بشكل مميز الفترة الأخيرة .

و يمتلك جمعة فنيات عالية تمكنه بقوة من إستعادة تألقه سريعا خاصة أنه لاعب يمتلك خبرات قوية إكتسبها على مدار تاريخه من خلال اللعب فى إنبى والأهلى. 

و حدد الإسبانى خوان كارلوس جاريدو المدير الفنى للإسماعيلى برنامج خاص للاعب يخوض خلاله تدريبات إضافية ،  لزيادة اللياقة البدنية، بجانب التسديد ة، بعد ظهوره بشكل متميز في الدقائق التي شارك خلالها بمباراة فاركو بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

حصد صالح جمعة 8 ألقاب خلال مسيرته الكروية بواقع 5 بطولات دوري عام وبطولتين كأس مصر مع الأهلى.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب صالح جمعة فى الصور التالية :
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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