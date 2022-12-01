شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. صالح جمعة عينه على استعادة النجومية فى قلعة الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى صالح جمعة صانع ألعاب النادى الإسماعيلى إلى إستعادة نجوميته مجددا عبر بوابة قلعة الدراويش فى ظل التطوير الملحوظ فى أداؤه و ظهوره بشكل مميز الفترة الأخيرة .

و يمتلك جمعة فنيات عالية تمكنه بقوة من إستعادة تألقه سريعا خاصة أنه لاعب يمتلك خبرات قوية إكتسبها على مدار تاريخه من خلال اللعب فى إنبى والأهلى.

و حدد الإسبانى خوان كارلوس جاريدو المدير الفنى للإسماعيلى برنامج خاص للاعب يخوض خلاله تدريبات إضافية ، لزيادة اللياقة البدنية، بجانب التسديد ة، بعد ظهوره بشكل متميز في الدقائق التي شارك خلالها بمباراة فاركو بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

حصد صالح جمعة 8 ألقاب خلال مسيرته الكروية بواقع 5 بطولات دوري عام وبطولتين كأس مصر مع الأهلى.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب صالح جمعة فى الصور التالية :