شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك والمصرى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الامن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فى السابعة مساء اليوم الخميس فى الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتامين المباراة ودخول الجماهير وتأمين طاقم التحكيم وممرات اللاعبين.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين وعلى سيراميكا بثنائية نظيفة والتعادل مع إنبى 1/ 1.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.