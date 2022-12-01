الامارات | آخر تطورات الوضع الصحي للأسطورة بيليه.. الحالة حرجة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتجز لاعب كرة القدم البرازيلي السابق بيليه 82 عاماً والذي يخضع منذ العام الماضي للعلاج من ورم في القولون، مجدداً في المستشفى، وفقاً لما أعلنته إحدى بناته التي أوضحت أن حالته ليست خطيرة.



واحتجز بطل العالم ثلاث مرات في مستشفى ألبيرت إينشتاين في مدينة ساو باولو عقب تعرضه لإعياء عام في الجسم وخضوعه لفحوصات مختلفة، وفقا لوسائل اعلام مختلفة.



وكشفت صحيفة "غلوبو" البرازيلية أن الأطباء الذي وجهوا الرعاية له شخصوا حالته بإعياء عام وأزمة قلبية.



وخضع بيليه العام الماضي لعملية جراحية للعلاج من ورم في القولون خلال كشف دوري.



وخضع منذ ذلك الحين لجلسات بالعلاج الكيماوي أجبره على دخول المستشفى عدة مرات لمتابعة مدى تطوره عن كثب.



وتدهورت الحالة الصحية لبيليه في الأعوام الأخيرة أيضاً لأسباب أخرى مثل مشكلات في العمود الفقري والفخذ والركبة، ما أدى إلى تقليل ظهوره العلني، لكنه ظل ناشطا للغاية على الشبكات الإجتماعية.