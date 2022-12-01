شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسابق الزمن لتدعيم الهجوم والجناح فى ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادي الأهلي لحسم أكثر من صفقة هجومية لتدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل حيث شهدت الأيام الماضية إتصالات ومحاولات من مسئولى القلعة الحمراء لإنهاء أكثر من صفقة.

وتتصدر تدعيمات مركزي الهجوم والجناح قائمة أولويات المارد الأحمر في ميركاتو الشتاء بناءً على رؤية الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر، الذي أوصى بضم مهاجم ذو مواصفات خاصة بجانب جناح يُجيد اللعب في الجبهتين اليُمنى واليُسرى وأن كانت اليُمنى لها الأولوية ويحاول الأهلي تلبية مطالب الجهاز الفني بضم صفقتين على أقل تقدير في يناير وتتجه النية لإبرامهما من الخارج أو إحداهما على الأقل وهو ما يتم مناقشته حالياً.

وتلقى الأهلي الكثير من السيّر الذاتية لأكثر من لاعب أجنبي ينشط في أوربا وأسيا من أجل التعاقد معه ويتم التفاوض حالياً لحسم هذا الملف سريعاً لاسيما وأن الجميع في النادي يرغب في دعم الفريق لمواصلة الانتصارات المحلية والأفريقية ، خاصة وأن الفريق سيخوض في فبراير المقبل منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا الذي تأهل له على حساب إتحاد المنستيري التونسي في دور الـ32 للبطولة القارية.