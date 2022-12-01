شكرا لقرائتكم خبر عن الزماك فى مواجهة صعبة أمام المصرى البورسعيدى فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدي فى السابعة مساء اليوم الخميس فى الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد برج العرب بالإسكندرية، ويدخل الفريقين المباراة بدوافع مختلفة، حيث يرغب الزمالك فى التأكيد علي تفوقه بعد الفوز فى المواجهة الماضية ببطولة الكأس، ويرغب الفريق البورسعيدي في تعويض الخسارة واقصاءه من بطولة الكأس بعد الخسارة بهدف دون رد سجله سيد نيمار.

يدخل الزمالك المباراة محتلًا المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين وعلى سيراميكا بثنائية نظيفة والتعادل مع إنبى 1/ 1، فيما يحتل المصري البورسعيدي المركز العاشر برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 3 مباريات، فاز في واحدة وتعادل في الاخري، وخسر واحدة.

وتحدث البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك، مع لاعبى فريقه حول مدى أهمية وصعوبة مواجهة المصرى، وأكد فيريرا للاعبين إن مباراة المصرى لن تكون سهلة خاصة وإن الفارس الأبيض نجح فى تحقيق الفوز فى اللقاء الماضى ببطولة كأس مصر، والتى فاز فيها الزمالك بهدف دون رد سجله سيد نيمار، وأقصى الفريق البورسعيدى من البطولة.

وحذر فيريرا اللاعبين من التهاون فى مواجهة الدورى المقرر لها اليوم، مؤكدًا إن لاعبى المصرى سيكون لديهم رغبة فى تحقيق الفوز ورد الاعتبار بعد الهزيمة فى المباراة المضاية بالكأس.

من جانبه طلب إيهاب جلال لاعبي فريقه بعدم تكرار أخطاء مواجهة الكأس، والعمل علي تحقيق الفوز وتعويض الجماهير الحزينة من الخسارة الماضية وتوديع البطولة، مؤكدا إنه يجب استغلال شعور لاعبي الزمالك بالتفوق.