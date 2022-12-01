شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط تجتمع اليوم لنظر شكوى الحكام ضد مدرب بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجتمع اليوم، الخميس، لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد عبده صالح، بمقر الاتحاد لنظر بعض الشكاوى المقدمة للجنة وعلى رأسها شكوى لجنة الحكام ضد اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لفريق بيراميدز.

كشف مصدر باتحاد الكرة سبب إحالة تاكيس جونياس المدير الفنى لفريق بيراميدز إلى لجنة الانضباط برئاسة المستشار محمد عبده صالح، موضحا أن لجنة الحكام تقدمت بمذكرة ضده بسبب تصريحاته ضد الحكام خلال الفترة الأخيرة.

وتابع المصدر أن جونياس سبق وهاجم الحكام المصريين، وقال إن الحكام الأجانب أفضل منهم، وأن الحكم أمين عمر حرم فريقه من فوز كبير على البنك الأهلى فى الموسم الماضى.

يذكر أن اللجنة تقوم بالنظر فى المخالفات التى ترفعها لها لجنة المسابقات أو أى من اللجان الأخرى والتي لم ينتبه مسؤول المباريات إليها ولم ترد فى التقارير الرسمية المرفوعة عن المباراة وإصدار القرارات اللازمة بشأنها وفق القواعد الانضباطية.

من مهامها الفصل فى المنازعات المرتبطة بمخالفة اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الاتحاد، وتصحيح الأخطاء المادية الواردة فى القرارات الانضباطية للحكام مع مراعاة ما ورد من أحكام تتعلق بالاعتراض على الحكام فى لائحة المسابقات.