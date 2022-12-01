الامارات | ميسي غاضب رغم تأهل الأرجنتين إلى ثمن نهائي المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحدث نجم الأرجنتين ليونيل ميسي، عن انتصار فريقه على بولندا بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم 2022.



قال ميسي، في تصريحات نشرتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "أنا غاضب من ضياع ركلة الجزاء، لكن أعتقد أن الفريق أصبح أقوى بعد خطأ مني. كنا نعلم أنه بمجرد أن يأتي الهدف الأول فإن المباراة ستتغير".



وأضاف: "مواجهة أستراليا في ثمن النهائي ستكون صعبة للغاية، أي منتخب يستطيع التفوق على الآخر، كل شيء متساوٍ للغاية، علينا الاستعداد للمباراة بأفضل طريقة نقوم بها دائماً".



وختم: "علينا التحلي بالهدوء والتركيز على مباراة تلو الأخرى، الآن هناك كأس عالم آخر سيبدأ. نأمل أن نحافظ على ما فعلناه".