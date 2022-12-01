الامارات | أول تعليق من رينارد على خروج السعودية من المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، أن المكسيك كانت أفضل كثيرا من "الأخضر" في لقاء الفريقين الذي انتهى بخسارة السعويدة بهدفين مقابل هدف وخروجه من البطولة.



وقال رينارد إنه: "المكسيك كانت أفضل كثيرا في اللعب، هذه كرة القدم في النهاية على أي حال".



وأضاف "لم نلعب بشكل جيد، المكسيك لعبت مباراة جيدة وسجلت هدفين".



وأتم "بشكل عام، النتيجة النهائية لم تعكس المستوى في المباراة".