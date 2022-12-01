شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يواجه الداخلية بأحلام الزحف نحو صدارة الدورى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق فيوتشر نظيره الداخلية في الثالثة إلا ربع عصر اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ووصل فريق فيوتشر إلي المركز الرابع برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث استهل فيوتشر مشواره في الدوري بالفوز على حرس الحدود 2/0، ثم التعادل مع المقاولون العرب سلبياً، وأخيراً الفوز على أسوان 2/1، بينما يحتل فريق الداخلية المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطة وحيدة من التعادل مع طلائع الجيش والخسارة في مباراتين من الاتحاد السكندري والأهلي.

ويعانى الداخلية من استمرار غياب ميدو حسام مدافع الفريق والمعار من الأهلي؛ بسبب إصابته بقطع في غضروف الركبة قبل بداية الموسم الحالي، ويواصل أداء برنامجه التأهيلي في الوقت الحالي لتجهيزه من أجل المشاركة في التدريبات الجماعية ثم المباريات الرسمية.

كما تعرض محمود عزت، مدافع الداخلية، لإصابة جديدة بشد في العضلة الأمامية وهي نفس الإصابة التي تعرض لها قبل بداية الموسم الحالي، وغاب بسببها فترة طويلة عن الفريق الشرطي قبل أن تعاوده الإصابة مجددا.

فيما عقد على ماهر جلسات تحفيزية للاعبيه في الأيام القليلة الماضية طالبهم فيها باستمرار الصحوة لتحقيق النتائج الإيجابية التي تجعل من فيوتشر منافسا شرسا على المربع الذهبي.