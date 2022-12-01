شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتحدى فاركو فى مهمة تصحيح المسار بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق أسوان نظيره فاركو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في الثالثة إلا ربع من عصر الخميس بستاد أسوان.

يحتل فاركو المركز السادس ببطولة الدوري برصيد 6 نقاط، من 3 تعادلات مع البنك الأهلي 1/1 والمقاولون العرب 0/0 والإسماعيلي 1/1 وفوز وحيد على حرس الحدود 1/0، بينما يظل أسوان في المركز الأخير بدون أى انتصار بعدما تعرض للهزيمة الرابعة في مباراته الأخيرة أمام فيوتشر.

ووضع أيمن الرمادى، المدير الفني لفريق أسوان، مباراة فاركو والإسماعيلي الأخيرة بالدوري تحت المجهر فى شرحه للاعبين أهمية مباراة تماسيح النيل المقبلة أمام فاركو، حيث شرح الرمادي بالتطبيق على مباراة فاركو والإسماعيلي أهمية اللعب على المساحات في الخط الخلفي لفاركو، مؤكدا أن التحولات السريعة واللعب على المرتدات سلاح قاتل لحسم المواجهة.

وحذر الرمادي لاعبيه من التمركز في الكرات الثابتة لفاركو، وخاصة الضربات الركنية، حيث يتمتع الفريق البرتقالي بميزة كبيرة في استغلال هذه الكرات.

في المقابل يجهز البرتغالي نونو ألميدا، المدير الفني لفاركو اللاعب وليد علي، من أجل الدفع به في مباريات الفريق المقبلة وتأكد غياب اللاعب عن مواجهة أسوان، حيث يخضع وليد علي لتدريبات تأهيلية خلال الفترة الحالية على هامش مران الفريق الجماعي تحت إشراف نونو روبيرو من أجل تجهيزه للمشاركة في مباريات الفريق خلال بطولة الدوري الممتاز.