شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدخل الليلة معسكر مغلق استعدادا للطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الاهلى تدريباته اليوم الخميس استعداداً لمواجهة طلائع الجيش ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ستاد مختار التتش ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق.

ويستعيد فريق الاهلى جهود لاعبه طاهر محمد طاهر في مباراة طلائع الجيش بعد انتهاء الإيقاف، وغاب طاهر محمد طاهر عن مواجهة الاهلى مع الداخلية الأخيرة بالدوري تنفيذاً لعقوبة إيقافه المقدرة بمباراتين بعد تعرضه للطرد في مباراة الاسماعيلى بالدوري.

فيما يفقد المارد الأحمر جهود التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق بسبب تواجده مع منتخب بلاده المشارك في كأس العالم المقام حالياً بقطر حتى 18 ديسمبر الجاري، وكذلك محمود كهربا للإيقاف وعمار حمدى وأيمن أشرف للإصابة.