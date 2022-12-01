شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى الجولة السابعة عشر بدورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الخميس ، لقاءات قوية فى إطار الجولة السابعة عشر بدورى المحترفين للرجال والمرتبط للموسم المحلى 2022/2023

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، البنك الأهلى مع هليوبوليس و جزيرة الورد مع القناة و الطيران مع طلائع الجيش و الزهور مع هليوليدو و الزمالك مع الشمس والجزيرة مع العبور و الأهلى مع سبورتنج و المعادى مع دلفى و الأوليمبى مع سموحة .

و أعلن مسئولو إتحاد كرة اليد عن إقامة لقاء الأهلى والزمالك المؤجل من الجولة الثالثة بدورى المحترفين للموسم المحلى 2022 / 2023، يوم 5 ديسمبر الجارى فى تمام الثامنة مساءا على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.