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لقاءات قوية فى الجولة السابعة عشر بدورى محترفى كرة اليد

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القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الخميس ، لقاءات قوية فى إطار الجولة السابعة عشر بدورى المحترفين للرجال والمرتبط  للموسم المحلى 2022/2023 

 

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، البنك الأهلى مع هليوبوليس و جزيرة الورد مع القناة و الطيران مع طلائع الجيش و الزهور مع هليوليدو و الزمالك مع الشمس والجزيرة مع العبور و الأهلى مع سبورتنج و المعادى مع دلفى و الأوليمبى مع سموحة .

 

و أعلن مسئولو إتحاد كرة اليد عن إقامة لقاء الأهلى والزمالك المؤجل من الجولة الثالثة بدورى المحترفين للموسم المحلى 2022 / 2023، يوم 5 ديسمبر الجارى فى تمام الثامنة مساءا على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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