شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والمصرى اليوم الخميس 1 / 12 / 2022 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك والمصرى البورسعيدى ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..





ترتيب الزمالك والمصرى في جدول الدورييحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعدما لعب 3 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في لقاء وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه هدف وحيد، في المقابل يحتل المصرى المركز العاشر برصيد 4 نقاط بعدما لعب 3 مباريات حقق الفوز في لقاء والتعادل في مثله وخسر مباراة وسجل هدفين وتلقت شباكه 3 أهداف.





الزمالك يتفوق على المصري في القيمة التسويقيةتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 22.83 مليون يورو بينما القيمة التسويقية للمصرى تساوى 9.03 مليون يورو.





نتائج إيهاب جلال أمام الزمالك وسبق والتقى إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى بنادي الزمالك فى 16 مباراة سابقة خلال قيادته لـ 6 فرق مختلفة وهي: بيراميدز، المصري، الإسماعيلي، كهرباء الإسماعيلية، مصر المقاصة وتليفونات بني سويف.

ونجح إيهاب جلال، خلال الـ 16 مواجهة، فى حصد 4 انتصارات وخسر 10 مباريات وتعادل مرتين، وسجلت فرق إيهاب جلال 15 هدفاً في شباك الزمالك، بينما استقبلت شباكها 26 هدفاً أخر.





مواجهات الزمالك والمصرى البورسعيدىوالتقى الزمالك مع المصرى فى 123 مباراة سابقة، حقق الفارس الأبيض الفوز فى 74 لقاء وفاز المصرى فى 20 مباراة وحسم التعادل نتيجة 29 مباراة، وسجل الزمالك 198 هدفا فى شباك أبناء بورسعيد فيما استقبلت شباكه 88.





المواجهة الأولى والأخيرة بين الزمالك والمصرىأول مباراة جمعت الزمالك مع المصرى انتهت بفوز الفارس الابيض بخمسة أهداف مقابل هدف فيما انتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بفوز الزمالك بهدف دون رد في كأس مصر.

أكبر فوز للزمالك على المصرى 6-0 فيما يعد أكبر فوز للمصرى على الزمالك 4-1، ويعد حمادة إمام وعلى خليل هدافو الزمالك في شباك المصرى برصيد 11 هدفا، بينما يعد عبد الواحد السيد أكثر لاعبى الفريقين مشاركة بتاريخ مواجهاتهما برصيد 18 مباراة.