شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن وايت يغادر معسكر منتخب إنجلترا في كأس العالم لأسباب شخصية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، في بيان رسمي، مغادرة بن وايت، لمعسكر منتخب إنجلترا في كأس العالم بقطر، لأسباب شخصية.

وكان منتخب إنجلترا قد حقق الفوز على نظيره منتخب ويلز، بثلاثة أهداف دون، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

ونشر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بيانا رسميا عبر موقعه الإلكتروني، يعلن من خلاله مغادرة بن وايت لمعسكر الأسود الثلاثة، حيث قال: "غادر بن وايت معسكر تدريب إنجلترا في الوكرة وعاد إلى بلاده لأسباب شخصية، ومن غير المتوقع أن يعود مدافع أرسنال إلى التشكيلة لما تبقى من البطولة".

وتأهل منتخب إنجلترا لدور الـ16 ببطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، وضرب موعدًا مع منتخب السنغال في مرحلة خروج المغلوب من المسابقة العالمية.

واحتل منتخب إنجلترا صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم قطر 2022، برصيد 7 نقاط، متقدمًا بفارق نقطتين عن منتخب أمريكا صاحب المركز الثاني.

ويلتقي منتخب إنجلترا أمام نظيره منتخب السنغال، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، في اللقاء الذي سيذاع عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري لبطولة كأس العالم قطر 2022.