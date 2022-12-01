شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق البطولة الإفريقية لكرة السلة 3x3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الخميس منافسات البطولة الافريقية لناشئين وناشئات كرة السلة 3x3 والتي تقام على مدار يومين بمضمار الدراجات باستاد القاهرة.

ومن المقرر ان تنطلق منافسات الرجال والسيدات يومى 3 و4 ديسمبر الجارى بنفس مكان منافسات الناشئين والناشئات

من ناحية أخرى، وافق الاتحاد الدولي لكرة السلة على إقامة المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتى تقام فبراير المقبل فى مصر، وتقام بطولة كأس العالم خلال أغسطس من العام المقبل.

وتقع مصر فى المجموعة التى تضم منتخبات تونس والسنغال وجنوب السودان و الكونغو الديمقراطية.