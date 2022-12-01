مونديال قطر.. ثنائية الأرجنتين تضمن تأهلها مع بولندا لثمن النهائي

المنامة - ياسر ابراهيم - تغلب منتخب الأرجنتين على بولندا بهدفين دون رد، مساء اليوم الأربعاء على ملعب 974، في ختام مباريات المجموعة الثالثة من كأس العالم "قطر 2022".

سجل ثنائية الأرجنتين أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 46 وجوليان ألفاريز في الدقيقة 67.

وبتلك النتيجة رفعت الأرجنتين رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد بولندا عند 4 نقاط، ليصعد المنتخبان سويا إلى الدور ثمن النهائي.

ودانت الأفضلية لبولندا في حجز تذكرة التأهل على حساب المكسيك الثالثة بفارق هدف وحيد، إذ تغلب منتخب التريكولور على السعودية (2-1)، وهي نتيجة لم تكن كافية لضمان تأهله.

هجوم مبكر

أتت المحاولة الأولى في المباراة لصالح الأرجنتين في الدقيقة السابعة، بتسديدة من ميسي من على حدود المنطقة، ذهبت ضعيفة في يد تشيزني.

وعاد ميسي للظهور من جديد في الدقيقة العاشرة، بتسديدة من داخل المنطقة، تألق تشيزني في إبعادها لركلة ركنية.

وأرسل ميسي بينية في الدقيقة 17 داخل المنطقة، استقبلها أكونا وسدد كرة قوية ذهبت أعلى العارضة.

وكادت الأرجنتين أن تفتتح التسجيل في الدقيقة 29، بتسديدة قوية من أكونا من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، مرت بقليل إلى جوار القائم.

وحاول دي ماريا مباغتة تشيزني في الدقيقة 33، بتنفيذ ركنية خادعة مسددا كرة مباشرة تجاه المرمى، إلا أن الحارس البولندي تصدى لها.

واستمر الزحف الأرجنتيني تجاه مرمى بولندا، بتسديدة مقوسة من فيرنانديز من خارج المنطقة في الدقيقة 35، ذهبت أعلى العارضة.

صدمة ميسي

وأهدرت الأرجنتين فرصة محققة لافتتاح التسجيل في الدقيقة 36، بانفراد لألفاريز الذي سدد كرة قوية تصدى لها تشيزني.

وتحصلت الأرجنتين على ركلة جزاء في الدقيقة 38، بسبب تدخل عنيف من تشيزني على ميسي في كرة عرضية، احتاج الحكم للرجوع إلى تقنية الفيديو (VAR) لاحتسابها.

ونفذ ميسي ركلة الجزاء برعونة على يسار تشيزني، إلا أن الأخير تألق في التصدي لها، ليؤكد جدارته بعد تفوقه في صد ركلة أخرى خلال لقاء السعودية من سالم الدوسري.

بحث ألفاريز عن افتتاح التسجيل للأرجنتين في الدقيقة 43، بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها تشيزني، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

تقدم أرجنتيني

افتتحت الأرجنتين التسجيل مبكرا في الشوط الثاني في الدقيقة 46، بعدما أرسل مولينا عرضية أرضية من الجانب الأيمن، تابعها ماك أليستر بتسديدة مباشرة من داخل المنطقة سكنت الشباك.

وكادت بولندا أن تعدل النتيجة سريعا في الدقيقة 50، بمتابعة جليك لعرضية من مخالفة، مسددا رأسية مرت بقليل إلى جوار القائم.

وكاد ماك أليستر أن يوقع على الثنائية في الدقيقة 61، بعدما تابع عرضية أرضية أخرى داخل المنطقة، مسددا كرة أرضية أمسك بها تشيزني هذه المرة.

وأضافت الأرجنتين الهدف الثاني في الدقيقة 68، بعدما مرر فيرنانديز الكرة داخل المنطقة لألفاريز، الذي سدد بدوره كرة قوية لمست أصابع تشيزني وسكنت الشباك.

حاول ميسي تدوين اسمه في قائمة المسجلين، بعدما تلقى عرضية أرضية من تاجليافيكو داخل المنطقة، ليسدد كرة مباشرة تألق تشيزني في التصدي لها بالدقيقة 72.

واستمر الطوفان الهجومي للأرجنتين، بعدما مرر ميسي بينية سحرية لألفاريز في الدقيقة 74، لينفرد بتشيزني ويسدد كرة مرت إلى جوار القائم.

وأخطأ كيويور في إعادة الكرة للخلف إلى تشيزني في الدقيقة 86، ليفتكها لاوتارو وينفرد بحارس بولندا، إلا أنه سدد بغرابة إلى جوار القائم.

وتلقى تاجليافيكو بينية مميزة داخل المنطقة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لينفرد بتشيزني ويسدد كرة ساقطة، أبعدها كيويور من على خط المرمى، لينتهي اللقاء بفوز الأرجنتين (2-0).

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