مونديال قطر 2022.. المكسيك تنهي مشوار السعودية بثنائية 

المنامة - ياسر ابراهيم - فشل المنتخب السعودي في بلوغ ثمن نهائي المونديال، بالخسارة 1-2 أمام المكسيك، اليوم الأربعاء، على ستاد لوسيل، في ختام دور المجموعات.

ثنائية المكسيك حملت توقيع هنري مارتن ولويس تشافيز في الدقيقتين 47 و52، في حين سجل هدف السعودية، سالم الدوسري في الدقيقة (90+5).

وتجمد رصيد الأخضر السعودي عند 3 نقاط في ذيل الترتيب، مقابل 4 نقاط في جعبة المكسيك صاحبة المركز الثالث، والتي ودعت البطولة أيضا.

ودخل المنتخبان، المباراة بشكل سريع وقوي منذ الدقائق الأولى، وكاد المنتخب المكسيكي أن يهز الشباك من الدقيقة الثالثة عن طريق تسديدة فيجا.

وتعرض سالم الدوسري للإصابة في الدقيقة الخامسة، قبل أن يتلقى العلاج ويكمل المواجهة وسط تشجيع جماهيري له.

وحصل صالح الشهري على فرصة، وتعامل معها الحارس أوتشوا، وسدد محمد كنو أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 14، أطلق كنو تسديدة قوية من ضربة حرة مباشرة، على حدود منطقة الجزاء، لكنها علت العارضة بقليل.

وواصل الحارس محمد العويس حضوره القوي، وخرج في الوقت المناسب، بعد تمريرة بينية خطيرة قبل هنري مارتن.

وسدد خورخي سانشيز تسديدة قوية على الطائر، لكن محمد العويس كان في الموعد.

وفي الدقيقة 27، تابع أوربيلان بينيدا عرضية من الجبهة اليمنى بضربة رأسية كادت تسكن الشباك لولا تدخل الظهير سلطان الغنام.

وتعرض علي البليهي للإصابة، وغادر الملعب بشكل اضطراري وعوضه زميله رياض شراحيلي في الدقيقة 37.

واستبسل الدفاع والحارس محمد العويس في وجه الهجمات المكسيكية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وزج المدرب رينارد بالمدافع عبد الله مادو، وأخرج لاعب الوسط علي الحسن في الدقيقة 46، كما أجرى تاتا مارتينو مدرب المكسيك، تبديلا بدخول كارلوس أنتونا وخروج فيجا.

ونجحت المكسيك في إضافة هدف التقدم عبر هنري مارتن في الدقيقة 47، بعد ركنية تابعها مونتيس ومهدها إلى زميله الخالي من الرقابة وسددها بنجاح.

وحملت الدقيقة 52، الهدف الثاني للمكسيك عن طريق لويس تشافيز بتسديدة صاروخية رائعة سكنت الزاوية اليسرى للحارس محمد العويس.

وفي الدقيقة 56، ضاعف المنتخب المكسيكي من تقدمه بهدف ثالث، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وتأكد من الفار بعد ذلك.

وأجرى رينارد تبديلا بخروج صالح الشهري ودفع بعبد الرحمن العبود في الدقيقة 62، وتصدى العويس لتسديدة أرضية قوية على مرتين.

وأهدر هنري مارتن فرصة تسجيل الهدف الثالث للمكسيك، وسنحت لبينيدا فرصة هز الشباك، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 77، استبدل تاتا مارتينو مدرب المكسيك، بينيدا وهنري مارتن وأدخل راؤول خيمينيز وكارلوس رودريجيز.

واستبسل الدفاع السعودي في هجمة خطيرة للمكسيك، وحاول سالم الدوسري عبر التسديدات من خارج منطقة الجزاء ولكنها لم تسفر عن شيء.

وفي الدقيقة 87، سجل كارلوس أنتونا لاعب المنتخب المكسيكي، هدفا ثالثا ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وقلص سالم الدوسري، النتيجة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بخسارة السعودية 1-2.

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