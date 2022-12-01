شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الفرنسي يتقدم بشكوى إلى الفيفا بعد إلغاء هدف جريزمان أمام تونس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أنه تقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بعد إلغاء هدف التعادل في اللحظات الأخيرة بواسطة أنطوان جريزمان، عقب مراجعة حكم الفيديو للواقعة بعد صفارة النهاية خلال مواجهة تونس في كأس العالم 2022 بقطر، مساء الأربعاء.

وسدد جريزمان الكرة في الشباك بعد ثماني دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن الحكم ألغى الهدف لأن المهاجم كان في موقف تسلل عندما مرر أوريلين تشواميني الكرة داخل منطقة الجزاء في بداية الهجمة.

ولمس مدافع تونسي الكرة بعد ذلك ثم وصلت إلى جريزمان، الذي لم يكن في موقف تسلل في هذه اللقطة، لكن إلغاء الهدف منح تونس الفوز 1-صفر في نتيجة غير مؤثرة في التأهل.

وقال الاتحاد الفرنسي في بيان: "نتقدم بشكوى بعد إلغاء هدف أنطوان جريزمان بشكل غير صحيح من وجهة نظرنا. يجب تقديم هذه الشكوى في غضون 24 ساعة بعد صفارة النهاية".

وفازت تونس 1-صفر وخرجت من كأس العالم فيما تصدرت فرنسا المجموعة الرابعة وبلغت دور الستة عشر وستواجه بولندا يوم الأحد.

ولم يحدد الاتحاد الفرنسي ما إذا كانت الشكوى تتعلق بإلغاء الهدف نفسه أو بسبب إلغائه بعد صفارة النهاية.