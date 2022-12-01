شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يدخل معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة الأهلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف اليوم الخميس استعداداته لمواجهة الاهلى المقرر لها السابعة مساء غد الجمعة على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير على ستاد جهاز الرياضة ثم يعلن محمد يوسف قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة استعداداً للقاء.

ويدخل الطلائع اللقاء بصفوف مكتملة بعدما تعافى محمود وحيد الظهير الايسر للفريق من الإصابة بشد في العضلة الضامة.

ورفض محمد يوسف إقامة مباريات ودية جديدة لفريقه عقب ختام معسكر القاهرة خوفاً من الإصابات والإجهاد قبل مواجهة الأهلى، فى ظل اقتراب عودة مشاركة الفريق فى المنافسات المحلية ضمن خطة تصحيح مسار الفريق فى ظل القيادة الفنية الجديدة.

ودخل فريق طلائع الجيش المعسكر السبت الماضى وخاض ودية مع الداخلية عصر الأحد الماضى وخسرها بهدفين مقابل هدف، فيما واجه الاتحاد السكندرى مساء الجمعة وفاز عليه بهدفين دون رد ثم فاز على حرس الحدود بهدفين دون رد عصر الأحد ثم تعادل سلبياً مع سيراميكا مساء الاثنين وأخيراً اختتم ودياته مساء الخميس بالتعادل السلبى مع الطيران.

وأعلن نادى طلائع الجيش، بشكل رسمى، التعاقد مع محمد يوسف لتولى منصب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم خلفا لعلاء عبد العال، الذى تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار فى منصبه عقب الخسارة أمام الاتحاد السكندرى فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدورى المصرى الممتاز بنتيجة 3-1.

وتنتظر طلائع الجيش مباراة صعبة مع الأهلى بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، ويليها مواجهة صعبة أيضاً مع الزمالك فى السابع من ديسمبر.