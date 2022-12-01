شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يواصل الغياب عن الأهلى أمام الطلائع للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أيمن أشرف مدافع الأهلي الغياب عن المارد الأحمر أمام طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء غداً ،الجمعة ، بالجولة الخامسة لمسابقة الدوري بسبب عدم انتهاء اللاعب من تنفيذ برنامجه التأهيلى عقب عودته من النمسا وألمانيا.

وينتظم أيمن أشرف في التدريبات الجماعية للأهلى عقب مواجهة طلائع الجيش ،وإجمالا شارك أيمن أشرف فى 215 مباراة مع الاهلى بجميع البطولات بإجمالى 16934دقيقة لعب سجل خلالها 5 أهداف وصنع أربعة أهداف أخرى وتلقى 49 كارت أصفر بجانب 3 بطاقات حمراء .

وتوج أيمن أشرف مع الاهلى بـ 12 بطولة بواقع خمسة ألقاب للدوري بجانب دوري الابطال الافريقى مرتين وكأس السوبر الافريقى مرتين وكأس مصر مرة وكأس السوبر المحلى مرتين بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.