شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى اليوم الخميس 1 / 12 / 2022 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الزمالك اليوم الخميس للظهور فى بطولة الدوري الممتاز مجدداً بعدما حصد بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس مصر بالفوز على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد سجله سيد عبد الله "نيمار".

موعد مباراة الزمالك والمصرى بالدورى

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى فى السابعة مساء اليوم الخميس فى الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ترتيب الزمالك فى جدول الدورى

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين وعلى سيراميكا بثنائية نظيفة والتعادل مع إنبى 1/ 1.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.