«لا نستحق».. أول تعليق لهيرفي رينارد على خروج السعودية من كأس العالم 2022

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، على خروج "الاخضر" من منافسات بطولة كأس العالم 2022، بعد الخسارة امام المكسيك بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والاخيرة من دور المجموعات من المونديال.

وفي تصريحات تليفزيونية عقب انتهاء المباراة، اعترف رينارد بأن فريقه كان الطرف الأضعف، مضيفاً: "كانوا (المكسيك) أفضل منا في الملعب بشكل كبير وهذا حال كرة القدم. المكسيك لعبت مباراة جيدة للغاية وحزم أكبر وأحرزوا هدفين لكن النتيجة لا تعكس ما حدث في المباراة".

وأضاف المدرب الفرنسي: "لم ندخل المباراة على الإطلاق ورغم كل شيء النتيجة لا تعبر بشكل صريح وواضح عن الأداء خلال المباراة".

وخلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، قال رينارد: "أنقذنا من هدف في الدقيقة الثالثة، ولم نستطع التعامل مع شراسة وحماس المكسيك في المواجهات الثنائية".

وتابع: "عانينا من مشاكل بدنية وكان علينا التأقلم مع إصابة المدافع علي البليهي، المكسيك كانت أفضل وكنا نعلم أنها ستلعب بشراسة من أجل تسجيل أكبر عدد من الأهداف للتأهل إلى دور الستة عشر".

ورفض المدرب الفرنسي إلقاء اللوم على الغيابات في صفوف السعودية مع ابتعاد 4 لاعبين للإصابة والإيقاف، موضحاً: "التشكيلة بها 26 لاعبا وعلينا التعامل بما لدينا، نعم الإصابات أثرت علينا لكنها ليست عذرا، أمام بولندا كنا الطرف الأفضل لكننا افتقرنا إلى الفاعلية لكن اليوم لعبنا بشكل سيء".

وأشار هيرفي رينارد إلى أنه وجه التهنئة للاعبي السعودية على أدائهم الإجمالي في البطولة.

وواصل: "قدمنا أفضل ما لدينا ولن ننسى العمل الذي قمنا به سويا، أنا فخور بالعمل مع الفريق وباللاعبين، لكننا لم نستحق الفوز اليوم".

كما تطرق رينارد للحديث عن صعوبة المشاركة في كأس العالم بسبب تنوع الفرق وقوتها، قائلاً: "ما حدث لنا تكرر مع قطر وتونس، من الصعب بلوغ دور الستة عشر فالسعودية نجحت في ذلك مرة واحدة من قبل منذ فترة طويلة في 1994، نحلم بالعودة إلى كأس العالم والتأهل إلى الدور التالي".

وأشار المدرب الفرنسي إلى أن السعودية ستبدأ الاستعداد لكأس آسيا 2023 التي تستضيفها قطر. ولم يحدد الاتحاد الآسيوي موعد البطولة سواء في نهاية 2023 أو تأجيلها حتى 2024.

وأكمل: "لدينا وقت طويل للاستعداد لكأس آسيا التي ربما تقام في نهاية العام المقبل، الفوز باللقب والنجاح في تصفيات كأس العالم المقبلة من أهداف المنتخب السعودي".

وودع منتخب الأخضر السعودي مونديال قطر بعد هزيمته بهدفين مقابل هدف أمام المكسيك في ختام مباريات دور المجموعات، لتتأهل الأرجنتين وبولندا إلى دور الستة عشر عن المجموعة الثالثة.