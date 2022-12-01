فرنسا تلجأ للفيفا بعد إلغاء هدف جريزمان في مرمى تونس

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن تقديمه شكوى إلى الاتحاد الدولي (الفيفا) بعد إلغاء هدف التعادل الذي أحرزه أنطوان جريزمان في اللحظات الأخيرة عقب مراجعة حكم الفيديو للواقعة بعد صفارة النهاية خلال مواجهة تونس، مساء الأربعاء.

وسدد جريزمان الكرة في شباك منتخب تونس بعد 8 دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع، إلا أن حكم المباراة ألغى الهدف لأن المهاجم كان في موقف تسلل عندما مرر أوريلين تشواميني الكرة داخل منطقة الجزاء في بداية الهجمة.

وبعد ذلك لمس مدافع تونسي الكرة لتصل إلى جريزمان، الذي لم يكن في موقف تسلل في هذه اللقطة، لكن إلغاء الهدف منح تونس الفوز 1-صفر في نتيجة غير مؤثرة في التأهل.

وأصدر الاتحاد الفرنسي بياناً قال فيه: "نتقدم بشكوى بعد إلغاء هدف أنطوان جريزمان بشكل غير صحيح من وجهة نظرنا. يجب تقديم هذه الشكوى في غضون 24 ساعة بعد صفارة النهاية".

ونجح المنتخب التونسي في الفوز على نظيره الفرنسي بهدف نظيف، ليخرج من كأس العالم، فيما تصدرت فرنسا المجموعة الرابعة وبلغت دور الستة عشر وستواجه بولندا يوم الأحد المقبل.

ولم يحدد الاتحاد الفرنسي ما إذا كانت الشكوى تتعلق بإلغاء الهدف نفسه أو بسبب إلغائه بعد صفارة النهاية.