شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون العرب يجتمع باللاعبين قبل مواجهة سيراميكا فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب ، مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة شوقي غريب اليوم الأربعاء ، استعدادا لمواجهة سيراميكا، ويواجه المقاولون العرب نظيره سيراميكا بعد غد الجمعة بالجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

ووجه المهندس محسن صلاح ، الشكر للاعبين والجهاز الفني على أداء الفريق الراقي في مباراة الأهلي في بطولة كأس مصر مشيدا بروح اللاعبين خلال اللقاء رغم الخروج بركلات الترجيح .

وطالب رئيس نادي المقاولون العرب ، لاعبي الفريق ببذل مزيد من الجهد وتحقيق الانتصارات في الدوري مؤكدا أن نادي المقاولون من الأندية الكبيرة وأن الفريق يسير بخطى ثابتة في طريق استعادة مكانته و العودة للبطولات وتحقيق الانتصارات بالدوري مضيفا أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب يعمل بكل جهد وطاقة في إطار إعداد جيل مميز من اللاعبين وبناء فريق قوي للمقاولون.

ومن جانبه أشاد لاعبي المقاولون بإدارة النادي بقيادة المهندس محسن صلاح ، والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة في ظل الدعم الكبير من جانبهم لمسيرة الفريق.

ويخوض فريق المقاولون ، تدريباته الجماعية اليومية بملعب النادي استعدادا للمواجهة المقبلة أمام سيراميكا في الدوري الممتاز.