شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العالمي للأسكواش : 10 أيام فقط تفصلنا عن انطلاق بطولة العالم في نادي مدينتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الموقع الرسمي للاتحاد العالمي للاسكواش https://www.wsfwomensteams.com/ العد التنازلي ايذانا بانطلاق منافسات بطولة العالم لفرق السيدات لهذا العام من نادي مدينتي، والتي ستقام في الفترة من 10 إلى 16 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تجري قرعة منافسات بطولة العالم لتحديد المنتخبات التي ستقابل بعضها ، وسيعقد مؤتمر صحفيا عالميا يوم الجمعة 9 ديسمبر في نادي مدينتي ، بحضور رئيس اتحاد الاسكواش العالمي ورئيس اتحاد الاسكواش المصري وممثلين عن مجموعة طلعت مصطفى المالكة لنادي مدينتي اضافة الى لاعبات نحو 17 منتخبا المشاركين في البطولة.

ويضم كل منتخب اربع لاعبات ، حيث من المقرر ان تمثل المنتخب المصري نوران جوهر، المصنفة رقم 1 على العالم، ونور الشربيني المصنفة الثانية عالميا، وهانيا الحمامي، المصنفة الثالثة، ونور الطيب، المصنفة السادسة على العالم.