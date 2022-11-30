شكرا لقرائتكم خبر عن كشف منشطات فى بطولات الجمهورية للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولى اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى خضوع حميع لاعبى بطولات الجمهورية إلى كشف المنشطات من جانب المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

وأخطر الاتحاد مسئولى جميع الأندية ومراكز الشباب لابلاغ الأطقم الطبية طرفها واتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة وتحت مسؤوليتهم كافة الاجراءات الطبية حتى لايتعرض أحد من اللاعبين إلى الايقاف والشطب.

يذكر أن الكاراتيه يشارك فى منافسات البطولة الافريقية التى تقام بجنوب أفريقيا وتستمر حتى 5 ديسمبر المقبل.

القائمة فى البطولة تضم 34 لاعباً ولاعبة مقسمين إلى 19 لاعبا و 15 لاعبة، وهم كل من: مريم أحمد ، جنا حازم ، ملك ناجى ، زين الجين محمد ، عبد الله على ، محمد أشرف، كريم محمد ، عمر احمد ، جنى خميس ، جنة محمود ، أية أبراهيم ، رحمة محمد ، فرح أحمد ، محمود محمد ، محمد هانى ، أحمد سامح ، محمود عبد العزيز ، يوسف هانى ، عمر أشرف ، نورهان محمد ، ريم أحمد ، أحلام حمدى ، دهب ياقوت ، فريال أشرف ، منة شعبان ، حبيبة ماجد ، كريم وليد ، كريم محمد محمود ، أحمد ايمن ، عبد الله ممدوح ، يوسف عماد ، طه طارق، محد أحمد ، عبد الله هشام.