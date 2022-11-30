شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني.. دكرنس يتصدر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهت اليوم الأربعاء مباريات الجولة الثامنة من مجموعة بحري في دوري القسم الثاني موسم 2022-2023، وأقيمت اليوم 7 مباريات ضمن الجولة الثامنة بعد إقامة مباراة هلال مطروح وسبورتنج أمس والتي انتهت بفوز الهلال بهدف نظيف.
وجاء ترتيب مجموعة بحري بعد نهاية الجولة الثامنة..
1 - دكرنس 16 نقطة
2 - المنصورة 14 نقطة
3 - كفر الشيخ 13 نقطة
4 - بلدية المحلة 12 نقطة
5 - نبروه 12 نقطة
6 - أبو قير للأسمدة 12 نقطة
7 - بروكس ورك 11 نقاط
8 - سبورتنج 11 نقاط
9 - المجد السكندري 11 نقاط
10 - طنطا 10 نقاط
11 - الأوليمبي 9 نقاط
12 - جمهورية شبين 9 نقاط
13 - الحمام 9 نقاط
14 - الهلال بالضبعة 7 نقاط
15 - المصرى بالسلوم 4 نقاط
16 - بايونيرز 3 نقاط
وجاءت باقي نتائج الجولة الثامنة علي النحو التالي :-
بلدية المحلة× المنصورة ( 0- 0)
الاوليمبي × المجد ( 0- 1)
بروكسي × طنطا ( 0- 0)
نبروه × بايونير ( 1- 0)
دكرنس × كفر الشيخ ( 1- 0)
جمهورية شبين × أبوقير للاسمدة (0-0)
المصري بالسلوم × الحمام المطروحي (0-0)
وتقام غدا الخميس مباريات مجموعة الصعيد بينما تقام الجمعة مباريات مجموعة القاهرة.