شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني.. دكرنس يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت اليوم الأربعاء مباريات الجولة الثامنة من مجموعة بحري في دوري القسم الثاني موسم 2022-2023، وأقيمت اليوم 7 مباريات ضمن الجولة الثامنة بعد إقامة مباراة هلال مطروح وسبورتنج أمس والتي انتهت بفوز الهلال بهدف نظيف.

وجاء ترتيب مجموعة بحري بعد نهاية الجولة الثامنة.. 1 - دكرنس 16 نقطة 2 - المنصورة 14 نقطة 3 - كفر الشيخ‏ 13 نقطة 4 - بلدية المحلة 12 نقطة 5 - نبروه‏ 12 نقطة 6 - أبو قير للأسمدة 12 نقطة 7 - بروكس ورك 11 نقاط 8 - سبورتنج 11 نقاط 9 - المجد السكندري 11 نقاط 10 - طنطا‏ 10 نقاط 11 - الأوليمبي 9 نقاط 12 - جمهورية شبين 9 نقاط 13 - الحمام 9 نقاط 14 - الهلال بالضبعة 7 نقاط 15 - المصرى بالسلوم 4 نقاط 16 - بايونيرز 3 نقاط

وجاءت باقي نتائج الجولة الثامنة علي النحو التالي :-

بلدية المحلة× المنصورة ( 0- 0)

الاوليمبي × المجد ( 0- 1)

بروكسي × طنطا ( 0- 0)

نبروه × بايونير ( 1- 0)

دكرنس × كفر الشيخ ( 1- 0)

جمهورية شبين × أبوقير للاسمدة (0-0)

المصري بالسلوم × الحمام المطروحي (0-0)