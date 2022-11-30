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جدول ترتيب المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني.. دكرنس يتصدر

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القاهرة - سامية سيد - انتهت اليوم الأربعاء مباريات الجولة الثامنة من مجموعة بحري في دوري القسم الثاني موسم 2022-2023، وأقيمت اليوم 7 مباريات ضمن الجولة الثامنة بعد إقامة مباراة هلال مطروح وسبورتنج أمس والتي انتهت بفوز الهلال بهدف نظيف.

 

وجاء ترتيب مجموعة بحري بعد نهاية الجولة الثامنة..

 

1 - دكرنس 16 نقطة

2 - المنصورة 14 نقطة

3 - كفر الشيخ‏ 13 نقطة

4 - بلدية المحلة 12 نقطة

5 - نبروه‏ 12 نقطة

6 - أبو قير للأسمدة 12 نقطة

7 - بروكس ورك 11 نقاط

8 - سبورتنج 11 نقاط

9 - المجد السكندري 11 نقاط

10 - طنطا‏ 10 نقاط

11 - الأوليمبي 9 نقاط

12 - جمهورية شبين 9 نقاط

13 - الحمام 9 نقاط

14 - الهلال بالضبعة 7 نقاط

15 - المصرى بالسلوم 4 نقاط

16 - بايونيرز 3 نقاط

 

 

 

وجاءت باقي نتائج الجولة الثامنة علي النحو التالي :-

 

بلدية المحلة× المنصورة  ( 0- 0)

 

الاوليمبي × المجد ( 0- 1)

 

بروكسي × طنطا  ( 0- 0)

 

نبروه × بايونير  ( 1- 0)

 

دكرنس × كفر الشيخ ( 1- 0)

 

جمهورية شبين × أبوقير للاسمدة (0-0)

 

المصري بالسلوم × الحمام المطروحي (0-0)

 

وتقام غدا الخميس مباريات مجموعة الصعيد بينما تقام الجمعة مباريات مجموعة القاهرة.

 

 

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