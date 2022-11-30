الامارات | خبر حزين لأسطورة تاريخ كأس العالم البرازيلي بيليه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعيدا عن كأس العالم في قطر 2022 والمقامة حالياً، ذكرت صحفية إسبانية خبر عاجل أفاد بدخول أسطورة كرة القدم وكأس العالم البرازيلي بيليه إلى المستشفى نتيجة تعرضه لأزمة صحية شديدة في القلب، ويبدو أن حالة أسطورة كرة القدم قد ساءت بشكل كبير الفترة الأخيرة.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن أسطورة كرة القدم بيليه تم نقله إلى المستشفى بسبب تورم في جميع أنحاء جسده وفشل قلبي، وهو ما يعني صعوبة حالته بسبب كبر عمره.

ويعتبر البرازيلي بيليه هو أسطورة كرة القدم في التاريخ وهو اللاعب الوحيد الذي حمل لقب كأس العالم 3 مرات مع منتخب البرازيل بينما حصل البرازيل بعد ذلك على لقبين فقط بعد انتهاء عهد الأسطورة البرازيلية.

وقالت الصحفية في تقريرها: "بيليه وهو أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، وجد نفسه في مستشفى في ساو باولو بعد ذهابه إلى المركز في حالة طارئه بدون موعد، ويُعاني بيليه من السرطان، ووفقًا لتقارير ESPN، ولا يستجيب للعلاج الكيميائي وستكون حالته مقلقة".

ونُقل النجم البرازيلي، 82 عامًا، إلى المستشفى في بداية العام الحالي لمواصلة العلاج الذي كان يقوم به من ورم في القولون تم إجراء جراحة في سبتمبر الماضي، وتردد بيليه في السنوات الماضية، بزيارات عديدة إلى المستشفى، بسبب أزمات مرضية عديدة