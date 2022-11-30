شكرا لقرائتكم خبر الأرجنتينيون يواصلون إحياء ذكرى رحيل مارادونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكمل الأرجنتينيون يومهم السادس في إحياء ذكرى رحيل أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا، الذي تزامنت ذكرى وفاته الثانية، الجمعة الماضي، بعد أن رحل النجم الأسطوري في 25 نوفمبر 2020 إثر أزمة قلبية.

وتوزعت جماهير التانجو في إحياء ذكرى رحيله في أرجاء العاصمة القطرية الدوحة، التي تشهد فعاليات مونديال كأس العالم 2022، حيث هتفت الجماهير الأرجنتينية في ساحات سوق واقف، السوق التاريخي لدى قطر والأشهر بين الجماهير والسياح الأجانب، لدييجو مارادونا في أوقات مختلفة الأسبوع الجاري.

كما أن طرق الإحياء لذكرى الأسطورة الأرجنتينية تعددت بين الجماهير الأرجنتينية، التي فاق حضورها الـ30 ألفا للدوحة، إذ إن بعضهم علق صوره على شرفات الفنادق التي يقطنونها، والآخر قام بوضعها على الشرفات المطلة على حمامات السباحة في الفنادق العائمة، والبعض ارتدى القمصان التي تحمل صورا للأسطورة الأرجنتينية،ولم تقتصر الاحتفالات على الكبار، بل حتى إن الأطفال الرضع حملت القميص رقم (10) الذي اشتهر به دييجو مارادونا، فيما ذهب أحد الجماهير الأرجنتينية إلى بيع قمصان المنتخب الأرجنتيني، التي تحمل اسم ورقم أسطورة التانجو.

كما حرص قائد المنتخب الأرجنتيني، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، ليونيل ميسي، على إحياء ذكرى الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييجو أرماندو مارادونا، إذ نشر «ميسي» صورة لمارادونا عبر الحساب الرسمي له على «إنستجرام»، تكريما لذكراه.

وتتزامن ذكرى وفاة مارادونا مع مباريات كأس العالم قطر 2022، إذ كانت ذكراه حاضرة في المونديال، إذ تحمل جدارية في ملعب خليفة الدولي بالدوحة صورة مارادونا، إلى جانب جناح يضم مقتنيات مارادونا، وتمثالا خاصا به في متحف كؤوس بطولات أمريكا الجنوبية، بمنطقة مشيرب في قلب العاصمة القطرية.